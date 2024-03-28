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Жительница Крыма требует от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG (Storm Shadow) из ее огорода, сообщил Telegram-канал Mash. Натовский боеприпас упал на участок 40-летней женщины во время одной из атак ВСУ.

Жительница Крыма требует от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода
© wikipedia/commons

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Владелица огорода вызвала спецслужбы, которые осмотрели и оградили место происшествия. Снаряд вошел в землю на несколько метров. По данным Mash Елена обратилась во французское посольство с требованием, чтобы его сотрудники забрали с ее огорода свою собственность.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота ВМФ РФ наносили ракетами, которые Украине поставлял Североатлантический альянс. В ходе представления своего ежегодного доклада о безопасности организации он добавил, что, в частности, использовались Scalp и Storm Shadow.

После этого политолог Сергей Маркелов заявил, что руководство НАТО продолжает повышать градус напряженности в украинском конфликте. По его словам, во многом политическое сопровождение вооруженного конфликта завязано на таком принципе. Само упоминание наличия оружия повышает напряжение, подчеркнул специалист.

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