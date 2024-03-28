Украина оказалась в тяжелом положении из-за напрасных обещаний властей населению в скорой победе, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью Newsroom.

По его словам, нынешнее текущее положение Украины связано с сформированной в 2022 году мощной информационной политики, когда вместо того, чтобы объединять общество, украинцам начали рассказывать, что они уже практически победили и воюют вообще против какого-то недогосударства, у которого уже закончились ракеты, передает РИА «Новости».

Как добавил Кривонос, жителям страны советовали заказывать билеты на набережную в Ялту.

По его словам, к тому моменту, когда украинцы столкнулись с абсолютно другой действительностью, многие из тех, кто давал такие обещания, жили на Западе.

Как считает Кривонос, в результате украинцы столкнулись с сильным разочарованием, но неспособность проводить причинно-следственные связи до сих пор не позволяют им найти действительно виноватых.

Ранее Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.