БМП-2 с комплектом защиты и противодронным козырьком замечена в зоне СВО

БМП-2 в настоящее время являются одними из самых распространенных образцов гусеничной легкобронированной боевой техники в зоне проведения специальной военной операции.

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Они зарекомендовали себя как надежные, маневренные, обладающие достаточно высокой огневой мощью. Для усиления защиты на них устанавливают специально разработанные комплекты. В телеграм-канале "Уголок Ситха" появилась фотография одного из доработанных образцов.

Видно, что на корпусе закреплены дополнительные контейнеры, которые должны нейтрализовывать пули, выпущенные из крупнокалиберных пулеметов и так называемых "антиматериальных" снайперских винтовок.

Кроме того, выстрелы из ручных и станковых гранатометов предполагается нейтрализовывать навешиваемыми на корпус и башню решетчатыми конструкциями.

"Двойку" снабдили специальным козырьком, предохраняющим от дронов-камикадзе и миниатюрных бомб, сбрасываемых с БПЛА.

На форуме "Армия - 2023" с подобным обвесом демонстрировалась БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

Подобные доработки в зоне СВО также встречаются на БМП-3. Варианты дополнительной защиты созданы и для колесных бронетранспортеров БТР-82А.