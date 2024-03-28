Украинские войска потеряли очередной танк Abrams на Авдеевском направлении, подтвердило Министерство обороны России в новой сводке событий на фронте. Газета.Ru

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один Abrams производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — сообщает министерство. RT на русском

О том, что Вооруженные силы (ВС) России подбили еще один американский танк, стало известно 28 марта. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на своего советника Сергея Лежнева, Abrams поразили в районе Бердычей при наступлении группировки войск «Центр». Lenta.ru