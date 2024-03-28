Полковник Алехин: Россия приступила к первому этапу создания санитарной зоны

Российские Вооруженные силы приступили к первому этапу создания санитарной зоны на границе РФ, о необходимости установления которой для защиты от атак со стороны Украины говорил президент страны Владимир Путин.

Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся сейчас в Белгородской области.

«Действия с нашей стороны по установлению санитарной зоны в общем контексте ситуации на линии боевого соприкосновения на Харьковском направлении фактически уже начались. Первый этап — это огневая подготовка. Санитарную зону можно установить только с помощью боевых наступательных действий на земле. Мы последние несколько дней и ночей утюжим по полной программе различными видами артиллерии, РСЗО, вертолетов, ВКС (воздушно-космических сил), именно Харьковскую область, включая Харьков. Наши средства разведки выявляют скрытые замаскированные позиции и пути их перемещения комплексов РСЗО: Vampire, „Град“, „Смерч“, „Ураган“, которые использовал противник при ракетных обстрелах в сторону Белгорода», — сказал Геннадий Алехин.

На этом, по словам полковника запаса, работа Вооруженных сил России не заканчивается.

«Мы сейчас стараемся полностью нарушить и уничтожить логистическую цепь возле Харькова. Например, населенный пункт Дергачи. Он находится в четырех километрах от Харькова, имеет очень важное значение в плане логистики. Там железная дорога, рядом федеральная трасса. Туда ВСУ подвозят боеприпасы, технику и размещают личный состав на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Дергачи мы сейчас разносим в пух и прах. Также бьем по логистическим центрам, которые расположены вокруг Харькова, ближе к Купянскому участку фронта. Это Богодухов, Изюм, Балаклея», — добавил Алехин.

Российская армия уничтожает места базирования и производства, продолжил военный обозреватель. «Это цеха промышленных предприятий, места, где изготавливают беспилотники, „Электротяжмаш“, Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева. Дальше места временного базирования, складирования боеприпасов, которые расположены в том числе в Юракадемии, бывшем училище МВД тыла, туда нанесены были удары», — заключил эксперт.

Путин допустил создание санитарной зоны для прекращения обстрелов приграничья

Владимир Путин 18 марта заявил, что России может потребоваться создание санитарной зоны на контролируемых Киевом территориях. Глубина ее будет достаточной для того, чтобы исключить возможность украинских войск обстреливать российскую территорию. Как отметил советник главы ДНР ЯН Гагин, санитарная зона должна будет растянуться от границ России и вглубь территории противника на 250 километров.