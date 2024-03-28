Западные политики вынуждены готовиться к катастрофическому поражению армии Украины, которая так и не получила от других стран достаточно оружия и боеприпасов, считает обозреватель The Times Иэн Мартин. RT на русском

«События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе разрабатывать план катастрофического краха украинских войск, лишенных необходимого им оружия и боеприпасов», — пишет Мартин, отмечая, что успехи России на Украине будут иметь роковые последствия, которые поставят Запад, где наблюдается явный раскол, перед рядом проблем, среди которых возможная отправка войск Североатлантического альянса в республику. Газета.Ru

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией. News.ru