«Фундаментальная ошибка»: оценена идея об объединенной армии ЕС

Создание единой европейской армии не имеет смысла, так как ЕС состоит из государств, которые по-разному видят различные конфликты, что неизбежно приведет к внутренним «бесконечным ссорам». Такое мнение высказал в статье для журнала Foreign Policy старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик.

По его словам, идея единой европейской армии была впервые предложена в 1950-х годах, а сейчас, когда «Европа сталкивается с острой необходимостью усилить свою оборону», она «снова кружится вокруг европейских столиц».

«Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной», - считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что у европейских государств разные подходы к оценке конфликта и «практически немыслимо, чтобы Париж, Берлин или Варшава захотели отправить своих солдат под флаг ЕС, не имея при этом окончательного вето на это решение».

А в случае, если бы такая армия действительно была бы создана, то в ней практически обеспечены «бесконечные ссоры, ожесточенная злоба и другие трения», уверен Барт Шевчик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. С аналогичными заявлениями выступили также представители других стран НАТО, в том числе и США.