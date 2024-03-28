На Западе объяснили переход инициативы в СВО России

Провальное контрнаступление украинских войск, острый дефицит снарядов и личного состава, а также отсутствие оборонительных рубежей привели к инициативе ВС России на передовой. Об этом пишет Financial Times. RT на русском

«Войска Кремля пользуются истощающимися запасами артиллерии и боеприпасов на Украине, в то время как Вашингтон медлит с критически важной будущей военной поддержкой Киева, а ЕС пытается восполнить этот пробел. Но отсутствие на Украине надежных, многоуровневых оборонительных линий является еще одной причиной того, что российская армия смогла уверенно продвигаться вперед и захватывать меньшие участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта», — отмечают британские журналисты. Газета.Ru

Кроме того, FT пишет, что украинские военнослужащие создают защитную инфраструктуру в Черниговской области по образцу укреплений, оборудованных ВС РФ. В частности, речь идет о возведении подземных объектов и бетонных преград против продвижения тяжелой боевой техники. Российская газета