"Общественное": в Хмельницкой области Украины произошли взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

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Подробности случившегося не приводятся. В настоящий момент воздушная тревога звучит в девяти регионах Украины. До этого сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде, Каменском Днепропетровской области и Черкассах. До этого взрывы произошли в Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.