Стало известно о «взявших в плен» роту ВСУ FPV-дронах

Российские FPV-дроны «Джокер» в ходе специальной военной операции (СВО) заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом пишет РИА Новости.

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Он предположил, что никто не сможет повторить этот «рекорд». «Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV-дронов», — подчеркнул военный.

Он отметил, что «один маленький дрон взял в плен целую роту ВСУ». Как указал Кузякин, российские военные пустили в ход FPV-расчеты, которые «размотали» сразу вторую линию украинской обороны.

Ранее стало известно, что в России разработали и отправили для применения в зоне СВО FPV-дрон «Джокер-10».