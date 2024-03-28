В Киеве допустили проникновение ДРГ в город

Власти Киева заявили о возможности проникновения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) в город. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевсовета. Газета.Ru

Совет обороны не исключает попыток проникновения в Киев ДРГ "для дестабилизации ситуации в столице", а также обеспокоен применением ВС РФ "вооружения с кратчайшим временем прилета". "Учитывая эту информацию, совет обороны принял решение <...> всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение общественной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева", - отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. ТАСС

Ранее сообщалось, что в Киеве и области наблюдается усиление оборонительных мер. По словам очевидцев, по всему периметру города устанавливаются новые посты с военными, а старые окопы обновляются и углубляются. Деловая газета "Взгляд"