В Раде заявили, что 90% личного состава ВСУ страдают от игромании
Подавляющая часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от игровой зависимости, что сказывается на моральном состоянии армии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, «9 из 10 солдат на передовой» имеют проблемы с онлайн-казино или ставками на спорт.
«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — сказал Гончаренко*.
Депутат считает, что в будущем подобная зависимость приведет к еще большим проблемам — когда военный после демобилизации окажется без средств на жизнь и жилья. Такая ситуация сделает участников боевых действий идеальной «мишенью для криминального мира».
Шойгу: в рядах ВСУ процветает дезертирство и мародерство из-за потерь солдат
Ранее серьезное падение морального духа в рядах ВСУ отмечали западные СМИ. Как сообщал телеканал CNN, серьезное влияние оказывает применение управляемых авиационных бомб весом 1,5 тонны, которое наносит серьезный ущерб критической инфраструктуре и приводит к высокому уровню потерь среди украинских военных.