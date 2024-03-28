Подавляющая часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от игровой зависимости, что сказывается на моральном состоянии армии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, «9 из 10 солдат на передовой» имеют проблемы с онлайн-казино или ставками на спорт.

«Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — сказал Гончаренко*.

Депутат считает, что в будущем подобная зависимость приведет к еще большим проблемам — когда военный после демобилизации окажется без средств на жизнь и жилья. Такая ситуация сделает участников боевых действий идеальной «мишенью для криминального мира».

Шойгу: в рядах ВСУ процветает дезертирство и мародерство из-за потерь солдат

Ранее серьезное падение морального духа в рядах ВСУ отмечали западные СМИ. Как сообщал телеканал CNN, серьезное влияние оказывает применение управляемых авиационных бомб весом 1,5 тонны, которое наносит серьезный ущерб критической инфраструктуре и приводит к высокому уровню потерь среди украинских военных.