Ракета «Хризантема» получила увеличенную дальность после модернизации

Противотанковая ракета «Хризантема» после модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета, сохранив при этом свои габариты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ростех.

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«Противотанковая ракета „Хризантема“ в ходе модернизации получила увеличенную дальность управляемого полета. При этом конструкторы холдинга „Высокоточные комплексы“ полностью сохранили ее габариты, чтобы избежать доработок носителей ракеты», — сообщили там.

Ростех постоянно ведет работы по модернизации и наращиванию объемов производства различных типов авиационных средств поражения, уточнили в госкорпорации. Так, изделия, выпускаемые сегодня на предприятиях корпорации, показывают «высокие боевые характеристики непосредственно в зоне проведения спецоперации, что, как мы видим, отмечают и наши летчики, и признает противник».

Управляемая ракета 9М123М «Хризантема» предназначена для уничтожения:

- Современной и перспективной бронетехники противника с динамической защитой.

Укреплений и инженерных сооружений. Надводных и малоскоростных воздушных целей. Живой силы.

Боеприпас также входит в состав вооружения самоходного противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».