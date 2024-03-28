Военный рассказал о действиях ВСУ в районе Работино

В районе Работино бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены бросать иностранное вооружение из-за проблем с боеприпасами. Об этом сообщил российский военный с позывным Ветер, передает РИА Новости.

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«Данный пулемет был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен», — сказал он.

По его словам, из-за дефицита снарядов и недостаточных знаний о вооружении, у военнослужащих ВСУ не получается правильно использовать иностранное оружие. В результате это приводит к его попаданию в руки российских военных, добавил Ветер.