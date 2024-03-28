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Созданная для Украины «коалиция бронетехники» начала работать в Польше

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что в Варшаве начала работать «коалиция бронетехники», созданная для усиления возможностей украинских войск.

Созданная для Украины «коалиция бронетехники» начала работать в Польше
© globallookpress.com
«Её инициаторами выступили Польша и Германия, а в настоящее время уже в её работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия», — рассказал он в Telegram.

Гетманцев добавил, что целями организации будут передача Украине вооружений и снарядов, ремонт и обслуживание техники, а также подготовка солдат и технического персонала.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал новую коалицию по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.

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