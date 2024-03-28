Ракеты "Оникс" получили новые активные головки самонаведения

Российские сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" оснастили новыми головками самонаведения.

© Российская Газета

По словам источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, новая головка самонаведения позволяет противокорабельной ракете поражать наземные цели ВСУ с высокой точностью.

Также сообщается, что ведутся работы по обеспечению невосприимчивости "Ониксов" к работе украинских средств РЭБ.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Напомним, что ракеты "Оникс" были разработаны в СССР в качестве оперативно-тактического противокорабельного комплекса. "Ониксами" оснащаются подводные и надводные корабли нескольких проектов, а также береговые комплексы "Бастион".

Максимальная скорость ракеты - 2,6 Маха на высоте и 2 Маха у поверхности. Масса боевой части - 300 килограммов. Изначально дальность применения ракеты составляла 300 км, но теперь в модернизированном варианте "Оникс-М" ее увеличили до 800 км.