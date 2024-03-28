Спецоперация на Украине 28 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 марта 2024 года.

МО РФ заявило об уничтожении 16 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

16 реактивных снарядов РСЗО Vampire были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Как говорится в сообщении, атака была предотвращена накануне около 20:30. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ на херсонском направлении

Две бригады Вооруженных сил Украины потерпели поражение от рук группировка войск «Днепр» на херсонском направлении, потери противника составили до 40 военных и 2 бронемашины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Уточняется, что огневое поражение настигло противника в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Осокоровка Херсонской области.

В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до 20 военных, 2 гаубицы и радиолокационную станцию (РЛС) производства США на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Также были ликвидированы две гаубицы М777 и М198, два орудия Д-20, самоходная пушка «Гиацинт-С», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».