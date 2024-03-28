Мобилизация: последние новости на сегодня 28 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Театре Армии рассказали о новых спектаклях про героев СВО

Спектакли, вдохновленные историями героев специальной военной операции, готовят в Центральном академическом театре армии. Для этого драматурги намерены отправиться в зону боевых действий, чтобы собрать материал о буднях бойцов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Новый директор театра Милена Авимская рассказала, что репетиции начнутся, когда пьесы будут написаны. Актеры при этом готовы поехать за российскими военными даже в самые горячие точки.

«Спектакли, которые мы создаем, сегодня особенно имеют значение для тех, кто защищает нашу страну, для их родных», — рассказала она.

Законопроект о кредитных каникулах для участников СВО готов ко второму чтению

Российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, позволят не выплачивать проценты по кредитам во время кредитных каникул. Соответствующий законопроект комитет Государственной Думы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении, пишет «Парламентская газета».

Документ внесен Правительством РФ и принят в первом чтении 26 марта. Речь в нем идет о списании процентов, набегающих на тело кредита тех, кто участвует в СВО.

В Приморье участники СВО получат надбавку к зарплате на новом месте работы

Надбавку к заработной плате для граждан, принимавших участие в специальной военной операции, ввели в Приморском крае. Об этом рассказала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина в своем Telegram-канале, передает PrimNews.

При этом доплату смогут получить те, кто устроится на работу в определенные предприятия. Предполагается, что мера поможет вернувшимся с фронта местным жителям легче адаптироваться на новой работе и сделать свое финансовое положение более стабильным.