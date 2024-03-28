В Красное море зашли корабли Тихоокеанского флота

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прошли Баб-эль-Мандебский пролив и теперь находятся в Красном море. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота.

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Перед заходом в акваторию водного объекта экипажи кораблей успешно преодолели Аденский залив, где провели серию корабельных учений. Известно, что тренировка проходила по различным сценариям действий условного противника. На текущий момент отряд кораблей ТОФ продолжает плановое выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского похода.

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Два дня назад сообщалось, что корабли ТОФ отработали бои с пиратами. Это произошло на учениях в Аденском заливе. В учениях принимал участие ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников". Уточняется, что моряки отработали алгоритм совместных действий по уничтожению беспилотных катеров и БПЛА условного противника в условиях массированной атаки с помощью крупнокалиберных пулеметов и зенитной артиллерийской установки АК-630. При этом огонь велся по секторам. Все намеченные цели были поражены.