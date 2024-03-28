Десант уничтожил на правом берегу Днепра блиндаж с расчетом артиллерии ВСУ

Расположенный на правом берегу Днепра блиндаж со спрятанным там украинским артиллерийским расчетом удалось уничтожить артиллеристам-десантникам российской группировки войск «Днепр». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Открыли огонь и была поражена гаубица. И расчет приступил к эвакуации и оттягиванию своих сил в блиндажи. И мы также их увидели… и открыли огонь, и первым же выстрелом попали в блиндаж с расчетом вражеским. Это очень важная цель», — рассказал боец с позывным "Татарин".

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Как пишет военное ведомство, артиллерийские расчеты вели огонь из 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» при корректировке расчетами беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы работали на дальности до 20 километров с закрытых огневых позиций.

Выполнив задание, артиллеристы замаскировали орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в оборонительных сооружениях.