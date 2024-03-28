Шольц снова подтвердил свой отказ передать ВСУ ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять в зону конфликта немецких военных.

В интервью газете Markische Allgemeine Zeitung он отметил, что Берлин сделает всё, чтобы не допустить эскалации конфликта, а также столкновения России и НАТО.

«При каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает в данном контексте. Вот почему я решил так, как решил», — добавил канцлер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Германию раздражают вопросы о поставках Украине Taurus.