В Службе внешней разведки России раскрыли цель визита Нарышкина в КНДР

В ходе визита в Пхеньян директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсудил с коллегой — министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ вопросы углубления сотрудничества между двумя странами. Цель визита раскрыли ТАСС в пресс-бюро ведомства.

В ходе встречи главы спецслужб двух государств подняли актуальные вопросы международной обстановки, затронули перспективы «углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил». Также в повестке были аспекты обеспечения региональной безопасности, отметили в пресс-бюро.

О поездке Нарышкина в КНДР сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Российская делегация прибыла 25 марта. Визит завершился 27 марта.

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