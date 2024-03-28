На Западе обеспокоились судьбой Харькова

Ракетные атаки на стратегическую инфраструктуру Украины обеспокоили Запад. Так, в результате очередных ударов ВС России Харьков погрузился во мрак, пишет французская газета Express.

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«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму, когда десятки ракет и беспилотных летательных аппаратов нацелились на объекты энергетической инфраструктуры», — подчеркивается в статье.

По данным местных чиновников, в одну из последних атак российская сторона нанесла удары двадцатью ракетами по ключевым целям инфраструктуры города, она оказалась одной из сильнейших с начала спецоперации (СВО).