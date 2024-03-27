Орловский губернатор сообщил об уничтожении военными РФ танка Abrams

Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения уничтожили в ходе наступления на авдеевском направлении американский танк Abrams. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков, добавив, что недавно регион передал им бронированный автомобиль.

"С первых дней спецоперации мы взаимодействуем в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения. Совсем недавно мы были в гостях у 3-й гвардейской бригады, передали им бронированный автомобиль. Сегодня они в очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки", - написал он.

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Клычков уточнил, что американский танк подбит в среду в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки "Центр" на авдеевском направлении. Губернатор Орловской области написал, что военные прислали видео уничтожения вражеского танка, и поздравил бойцов с удачной операцией.