Путину представили разрывающую танки ракету «Хризантема»

Президенту России Владимиру Путину представили ракету «Хризантема» для ударных вертолетов Ми-28НМ, способную разрывать танки. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель армейской авиации рассказал, что усиленная боевая часть ракет отрывает украинским танкам башню. Дальность ее полета — 10 километров.

«Есть большое количество видео, подтверждающих: когда ракета попадает в танк, у танка прям башню отрывает. Это не из-за того, что боекомплект [танка] взрывается, а именно из-за этой мощной боевой части», — уточнил специалист.

Путин рассказал, как сложно было удержать вертолет, которым он однажды пилотировал

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил характеристики боевого вертолета Ми-28 «Ночной охотник», который, по его словам, является основным вертолетом армии России.