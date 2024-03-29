Гладков сообщил, что над Белгородской областью сбито 15 объектов

Над Белгородской областью и Белгородом силами противовоздушной обороны сбиты 15 воздушных целей. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - пишет Гладков.

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгорода сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины, повреждены стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Кроме того от осколков пострадали остекление в "Белгород Арене" и гимназии N22 г. Белгорода.

До этого в Белгороде была объявлена воздушная тревога.

Днем 28 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника с взрывчаткой.