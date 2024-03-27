В Армении заявили, что не смогут самостоятельно защищать границу с Турцией

Ереван не сможет без поддержки России защищать границу с Турцией. Такое заявление сделали в Союзе офицеров запаса Службы нацбезопасности Армении, передает «РИА Новости».

© Аппарат Президента Республики Армения

Ранее спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что вывод российских пограничников с границы Армении с Турции не обсуждается.

«По нашей оценке, Ереван сегодня без поддержки РФ не в состоянии самостоятельно защитить армяно-турецкую государственную границу, сохранить ее непреступной», — сказали в союзе.

В частности, там считают, что Армении не хватает специализированного и вспомогательного персонала, для подготовки которого нужны время и средства. Кроме того на армяно-турецкой границе есть инженерные сооружения, обслуживание которых требует не только больших финансовых затрат, но и наличия узкоспециализированного персонала.

«При выводе российских пограничников инциденты и провокации станут неизбежны. Необходимо учесть, что сегодня Армении предстоит самостоятельно обеспечить безопасность растянутой на тысячи километров армяно-азербайджанской границы. Не учитывать всех этих обстоятельств нельзя, в противном случае все это может привести к непредсказуемым последствием, вплоть до потери государственности», — уверены в Союзе офицеров запаса СНБ.

Там указали, что на волне антироссийских настроений Ереван в августе 2024 года прекратил совместную службу СНБ Армении и пограничных войск РФ в аэропорту «Звартноц». Офицеры спецслужб опасаются, что власти страны не станут на этом останавливаться и в итоге расторгнут военно-политические договоры с Россией.