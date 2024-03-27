Аналитик оценил критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes

Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны. Такой вывод сделал военный аналитик Игорь Коротченко.

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Такими словами эксперт прокомментировал статью американского издания Forbes, в которой авторы назвали снаряд «рискованным излишеством», из-за «посредственных аэродинамических характеристик» которого возникает опасность для их самолетов-носителей. В своем комментарии Коротченко отметил, что в условиях российской спецоперации на Украине западные СМИ стали проявлять более явную ангажированность.

— Данная статья является очередным проявлением информационной войны. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято, — передает слова профильного аналитика РИА Новости.

Коллега Коротченко Алексей Леонков рассказал, что такая трехтонная фугасная авиационная бомба, производство которой стартовало на территории РФ, отлично подходит для атак на укрепрайоны, наподобие мариупольской «Азовстали».