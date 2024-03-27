В Николаеве произошло несколько взрывов
Днем в среду, 27 марта, в Николаеве (Николаевская область Украины) произошло несколько взрывов. Об этом сообщили местные СМИ.
Перед взрывами на территории всей Николаевской области объявили воздушную тревогу, сообщалось в Telegram-канале местной администрации.
В прошлую пятницу, 22 марта, сообщалось о двух мощных взрывах в военных частях Николаева.
По данным ТАСС, на территории этих частей наблюдалось скопление техники, а рядом с ними расположен Мартыновский аэродром, где бывают иностранные наемники.
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