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В Николаеве произошло несколько взрывов

Днем в среду, 27 марта, в Николаеве (Николаевская область Украины) произошло несколько взрывов. Об этом сообщили местные СМИ.

В Николаеве произошло несколько взрывов
© globallookpress.com

Перед взрывами на территории всей Николаевской области объявили воздушную тревогу, сообщалось в Telegram-канале местной администрации.

В прошлую пятницу, 22 марта, сообщалось о двух мощных взрывах в военных частях Николаева.

По данным ТАСС, на территории этих частей наблюдалось скопление техники, а рядом с ними расположен Мартыновский аэродром, где бывают иностранные наемники.

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