Критика российских авиабомб ФАБ-3000 со стороны западных журналистов выглядит странно и непрофессионально, эти люди не имеют никакого отношения к отрасли выпуска боеприпасов, заявил российский военный аналитик и главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко. RT на русском

«Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер. Оценка наших авиабомб от людей, которые не имеют никакого отношения к боеприпасной отрасли, выглядит как минимум странно, непрофессионально и предвзято», — сказал он. Lenta.ru

Ранее американское издание Forbes опубликовало статью, в которой ФАБ-3000 называлась "рискованным излишеством". Российская газета