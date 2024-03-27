СМИ: британцы участвуют в СВО на стороне России

Минимум двое британцев участвуют в специальной военной операции (СВО) на стороне России и на родине их считают предателями. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, Бен Стимсон и Эйден Миннис находятся «в Донбассе с силами России».

При этом Миннис рассказал, что он сапер в российской армии. А Стимсон изначально приехал в Донбасс еще в 2015 году, чтобы работать на скорой помощи, но в итоге участвовал в боях в Дебальцево на стороне Донецкой народной республики (ДНР).

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После возвращения в Великобританию он был арестован и осужден по обвинению в «терроризме». После освобождения он вновь уехал в Россию, при этом ему пришлось столкнуться с конфискацией в аэропорту ноутбука и телефона.

«Эти двое — абсолютный позор и предатели, которые по возвращении в Великобританию должны быть арестованы и заключены в тюрьму», - заявил изданию бывший командующий британской армией полковник Ричард Кемп.

В свою очередь отец Стимсона заметил, что больше не общается с сыном и тот волен делать все, что хочет.

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