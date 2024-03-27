В бою с диверсантами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, полевой медик возглавил танковый экипаж и разгромил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом в Евгений Поддубный.

«Ничего не оставалось другого, я сел в машину за командира экипажа, выдвинулся на огневую точку, которая находилась на линии соприкосновения с противником, и начал прямой наводкой наносить поражение по противнику», — рассказал начальник медицинской службы одного из подразделений российского спецназа.

С помощью танка продвижение ДРГ было остановлено: часть группы удалось уничтожить, а часть — обратить в бегство.

22 марта Министерство обороны России рассказало о боях с диверсантами ВСУ в Белгородской области. Как сообщили в ведомстве, в ходе атак украинская армия потеряла более трех тысяч солдат.