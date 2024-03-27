СМИ: Китай создал в пустыне макет квартала в столице Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) создала на военном полигоне в пустыне макет правительственного квартала в столице Тайваня. Об этом со ссылкой на тайваньскую газету «Цзыю шибао» пишет ТАСС.

По информации издания, макет на военном полигоне в аймаке Алашань включает в себя схематические транспортные развязки и застройку района Боай в центре Тайбэя. Именно там расположены офис главы администрации Тайваня, парламент, внешнеполитическое ведомство острова и другие правительственные здания.

Эксперты полагают, что этот макет может быть использован не для отработки захвата зданий, а для учений по ракетно-бомбовым ударам.

При этом на другом полигоне во Внутренней Монголии детально воссоздан квартал возле офиса главы администрации Тайваня, а также прилегающие к нему транспортные развязки, отмечает газета.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. В США заявляют, что привержены политике «одного Китая», но продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружения на остров. В частности, глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн подтвердил присутствие военнослужащих спецназа сухопутных войск США на территории острова.

В свою очередь официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Пекин намерен «решительно противостоять сепаратистским действиям, направленным на достижение независимости Тайваня».