Спецоперация на Украине 27 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 марта 2024 года.

«Орнитологи» из зоны СВО рассказали о перепрошивке украинских FPV-дронов

Инженеры России, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, способны перепрошивать трофейные украинские FPV-дроны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Операторы FPV-дронов называют свой взвод «Орнитологи», поскольку занимаются «птичками».

По словам одного из инженеров, в настоящее время на линии соприкосновения идет война дронов и средств радиоэлектронной борьбы, а российским операторам неоднократно удавалось перехватывать управление украинскими дронами.

ВС России пресекли попытки Киева усилить позиции на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие пресекли попытки украинской армии усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента на Южно-Донецком направлении, сообщает RT.

Речь идёт о районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского.

Ранее армия России поразила МВД Украины и училище ВСУ в Харькове.

ВС России отразили атаку ВСУ в районе озера Лиман на Купянском направлении

Российские бойцы отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло в районе озера Лиман на Купянском направлении. Там потери противника составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты ракеты РСЗО HIMARS и БПЛА «Фурия» в районе Житловки.