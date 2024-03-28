Военные Израиля ранили пятерых палестинцев во время рейда на Западном берегу

Армия обороны Израиля проводит рейд в лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, пять местных жителей получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские войска штурмуют лагерь беженцев Каландия, расположенный к северу от Иерусалима, заблокировав все выезды из него.

Сообщается об интенсивных перестрелках, в ходе которых были ранены по меньшей мере пять палестинцев. Также приводятся данные о применении военнослужащими ЦАХАЛ газовых гранат против мирных граждан и журналистов, остающихся в лагере.