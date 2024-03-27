Аналитик: Украина не успеет подготовить новых солдат до конца лета

В ВСУ не успеют компенсировать критическую нехватку личного состава до конца лета, заявил военный аналитик Франц-Стефан Гади в интервью Tagesschau.

По его словам, главная проблема Украины заключается в нехватке личного состава.

«Пройдут месяцы, прежде чем новые войска будут отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета», — сказал аналитик.

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Ранее сообщалось, что первые десять украинских пилотов завершили базовое обучение в Британии.