Российский дрон-перехватчик впервые сбил украинский беспилотник "Баба-Яга"

На Артемовском направлении российский дрон-перехватчик протаранил ударный беспилотник ВСУ, относящийся к типу "Баба-Яга". Атака прошла успешно, и украинский гексакоптер потерпел крушение, а российский коптер вернулся на базу.

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Ранее о применении для таранов специальных дронов-перехватчиков не сообщалось.

Как информирует пресс-служба Минобороны РФ, операторы разведывательных беспилотников Южной группировки обнаружили летящий в расположении российских войск под Артемовском ударный дрон ВСУ. Объект был идентифицирован как дрон типа "Баба-Яга".

Данный вид беспилотников опасен тем, что способен нести до 60 килограммов бомб, минометных или противотанковых мин, вкупе с хорошей управляемостью это представляет значительную угрозу для пехоты и техники.

Российские операторы беспилотников решили сорвать атаку врага и атаковали "Бабу-Ягу" дроном-перехватчиком.

"Для предотвращения потери маленьких квадрокоптеров расчеты модернизируют взлетные "рога" дронов с помощью стальных трубок, что позволяет разрушать винты летательного аппарата противника, не повредив при этом свой беспилотник", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пилот российского дрона-перехватчика, используя преимущество в скорости и маневре, поднялся выше "Бабы-Яги". Затем стальными "рогами" заблокировал несущие винты украинского беспилотника, который сорвался в штопор и рухнул на землю.