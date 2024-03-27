МО РФ сообщило о срыве ротации ВСУ на северском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил группу пехоты ВСУ, сорвав их ротацию на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"К северу от Соледара разведчики тульских десантников обнаружили группу пехоты ВСУ [численностью] до 10 человек, приближавшуюся к передовым позициям для проведения ротации. По средствам связи координаты оперативно были переданы на пункт управления, откуда поступил приказ на их уничтожение расчетом противотанкового ракетного комплекса "Фагот", - говорится в сообщении.

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Получив задачу, расчет немедленно выдвинулся в указанный район и приготовил к применению ПТРК "Фагот". Метким пуском управляемой ракеты из ПТРК десантники уничтожили группу пехоты ВСУ.