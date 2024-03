В США предупредили Францию о последствиях отправки войск на Украину

Российская армия нанесет мощные удары по подразделениям французских войск в том случае, если они будут отправлены на Украину, заявил в эфире YouTube-канала Through the eyes of бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Ранее Париж сделал ряд заявлений о поддержке Украины. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон пообещал направить в Одессу военных. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия не победила в противостоянии.

Депутат Госдумы Белик: альянс Макрона вынудит Россию "достать револьвер"

Позже директор СВР Сергей Нарышкин уточнил, что, по его данным, размер экспедиционного корпуса может составить порядка 2 тыс. солдат и офицеров.

«Если это произойдет, то они [солдаты] фактически совершат суицид. Россия ликвидирует их. Она не будет атаковать Румынию и Польшу, а уничтожит французских военных уже на Украине», — отметил эксперт.

По его оценке, у республики нет необходимых ресурсов, чтобы поддерживать большую боеспособную группировку в восточноевропейской стране.