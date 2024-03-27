Пентагон ответил на обвинения в новых ударах по Сирии

Министерство обороны Соединенных Штатов отрицает, что наносило новые удары с воздуха по целям на территории Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не наносили минувшей ночью удары с воздуха в Сирии", — заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Стало известно об атаке на базу США в Сирии

Прочих комментариев по этому вопросу от нее не последовало. При этом, согласно данным минобороны Сирии, как минимум 32 человека получили ранения в результате ударов американской авиации по провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

На прошлой неделе силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии сбили несколько израильских ракет, выпущенных в сторону Дамаска. 26 февраля участники группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии.