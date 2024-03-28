Командование США сообщило об уничтожении четырех беспилотников хуситов

США уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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"Между 02:00 и 02:20 по времени Саны 27 марта (совпадает с московским - прим. ТАСС) силы Центрального командования уничтожили четыре БПЛА, запущенные поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном командованием на его странице в X (ранее Twitter).

CENTCOM отметило, что БПЛА были нацелены на американский военный корабль. О повреждениях кораблей США или коалиции не сообщалось.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.