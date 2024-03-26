$92.57-0.20100.41+0.05
Войти в почту

Лекорню: Франция адаптирует бомбы AASM для будущих F-16 Украины

Французские инженеры адаптируют управляемые авиабомбы AASM для самолетов F-16, которые могут быть направлены на Украину западными союзниками, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом пишет ТАСС.

Франция адаптирует бомбы AASM для F-16 Украины
© globallookpress.com

Министр пояснил, что ранее специалисты адаптировали эти бомбы для использования на советских самолетах серий МиГ и «Сухой».

В настоящее время, заметил глава оборонного ведомства, инженеры адаптируют французские вооружения для машин западного производства, в частности для F-16, которые страны НАТО обещали поставить Киеву.

По словам министра, Париж планирует обсудить детали и специфику адаптации с «англо-саксонскими партнерами». Он добавил, что промышленные площадки республики выпустят в 2024 году 600 бомб AASM, а в 2025 году рассчитывают выйти на уровень 1,2 тыс. единиц в год.

Стало известно, когда Украина может получить истребители F-16

Лекорню отметил, что Франция намеревается поставлять на Украину 50 бомб этого типа и трех тысяч снарядов в месяц.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил ранее, что планирующие авиабомбы AASM, которые Франция планирует поставлять ВСУ, запускаются вне зоны действия систем ПВО и могут планировать к цели на расстояние 50-70 км.

Военные новости
Василий Дандыкин
Сухой
МиГ
НАТО
Украина
Франция
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости