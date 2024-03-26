Франция адаптирует бомбы AASM для F-16 Украины

Французские инженеры адаптируют управляемые авиабомбы AASM для самолетов F-16, которые могут быть направлены на Украину западными союзниками, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Об этом пишет ТАСС.

Министр пояснил, что ранее специалисты адаптировали эти бомбы для использования на советских самолетах серий МиГ и «Сухой».

В настоящее время, заметил глава оборонного ведомства, инженеры адаптируют французские вооружения для машин западного производства, в частности для F-16, которые страны НАТО обещали поставить Киеву.

По словам министра, Париж планирует обсудить детали и специфику адаптации с «англо-саксонскими партнерами». Он добавил, что промышленные площадки республики выпустят в 2024 году 600 бомб AASM, а в 2025 году рассчитывают выйти на уровень 1,2 тыс. единиц в год.

Стало известно, когда Украина может получить истребители F-16

Лекорню отметил, что Франция намеревается поставлять на Украину 50 бомб этого типа и трех тысяч снарядов в месяц.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил ранее, что планирующие авиабомбы AASM, которые Франция планирует поставлять ВСУ, запускаются вне зоны действия систем ПВО и могут планировать к цели на расстояние 50-70 км.