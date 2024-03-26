Пострадавшая при обстреле Каховки шестилетняя девочка погибла

Умерла раненая при обстреле Каховки шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка, которая была ранена во время обстрела жилых домов Каховки со стороны Вооруженных сил Украины 25 марта, скончалась. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта. Травмы оказались несовместимы с жизнью, — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека пострадали при обстреле регионального центра. По его словам, есть повреждения, некоторые из них можно восстановить в короткий срок.
Кроме того, 19 марта беспилотник атаковал в Каховке автомобиль скорой помощи, на которой перевозили тяжелобольного ребенка. Уточняется, что фельдшер и ребенок не пострадали, о состоянии водителя пока неизвестно. Об этом сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко.
В начале месяца жительница Бердянска Запорожской области, пострадавшая из-за теракта, скончалась от полученных ран. У погибшей остался ребенок.