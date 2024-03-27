ВС Польши сообщили о внезапной смерти бригадного генерала

Умер польский бригадный генерал, начальник штаба оперативного командования Европейского союза «Алтея» в бельгийском Монсе Адам Марчак. Об этом сообщило командование Вооруженных сил Польши.

— Неожиданная смерть генерала произошла по естественным причинам, в свободное от службы время. Семья и родные погибшего были уведомлены и заверены в возможности получения поддержки со стороны Войска Польского, — говорится в социальной сети X.

Также командование выразило соболезнования родным и близким Марчака. Причина смерти генерала не уточняется.

Марчак окончил высшую офицерскую школу механизированных войск и педагогический колледж в Кракове. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде. В качестве командира он участвовал в польских миссиях в Боснии и Афганистане.

В 2017 году Марчак был назначен командиром 25-й воздушно-кавалерийской бригады. До середины 2021 года он возглавлял управление разведки и радиоэлектронной борьбы главного командования ВС Польши. Потом его назначили замначальника штаба командования Еврокорпуса во французском Страсбурге. Позже Марчак стал начальником штаба оперативного командования Евросоюза «Алтея» в Монсе.

В январе сообщалось, что сын французского бригадного генерала Фредерика Дриона погиб при российском ударе по воюющим на стороне ВСУ иностранным наемникам в Харькове.