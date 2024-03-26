Военкор сообщил о падании «Цирконом» по штаб-квартире ГУР

По неподтверждённым сведения, ракеты «Циркон» от российских ВС могли попасть прямо в один из ключевых центров принятия решений – в штаб-квартиру Службы безопасности Украины (СБУ).

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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал предположение о том, что атака, вероятно, могла быть направлена на штаб Главного управления разведки Украины. Он предположил, что целью атаки мог быть скрытый объект одного из подразделений СБУ, пишет «Царьград».

Рожин также отметил, что возможно были использованы ракеты «Циркон» или «Кинжал», и добавил, что по разным данным, было совершено от 4 до 5 ракетных ударов.

Военный корреспондент Андрей Руденко также выразил мнение, что атака была направлена на аэропорт Жуляны. Он утверждает, что две системы ПВО «Патриот», размещенные в Жулянах, были уничтожены. При этом Руденко добавил, что в составе экипажа были наемники из стран НАТО.

Подтверждение этой информации получено от силовых структур, которые сообщили, что две ЗРК «Патриот» в Жулянах были поражены.

Ранее ВС РФ нанесли удар в Харькове по штурмовой бригаде «Лють», а украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе.