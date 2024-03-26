Под Авдеевкой начали разминирование окрестностей фильтровальной станции

Разминирование окрестностей Донецкой фильтровальной станции (ДФС) началось под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши саперы продолжают работы по разминированию Авдеевки и ее окрестностей. Сейчас идет разминирование в том числе окрестностей фильтровальной станции", - сказал Кимаковский.

В свою очередь, как сообщил ТАСС главный инженер ГУП ДНР "Вода Донбасса" Сергей Мокрый, именно минные заграждения по-прежнему не позволяют провести полноценный осмотр уцелевших в боях мощностей ДФС.

"Мы были там, но провели пока только предварительный визуальный осмотр, потому что там данная станция не разминирована. Мы прошлись по асфальту, не сходя никуда и не заходя внутрь помещений, потому что объект все-таки готовился к обороне, поэтому там минных заграждений полно", - добавил Мокрый.

Он уточнил, что, по предварительной оценке, техническая база станции получила серьезные повреждения, однако восстановлению подлежит. Оценить ущерб получится только после полного разминирования.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что саперы Южной группировки войск задействовали для разминирования города и окрестностей роботизированный комплекс "Уран". Ежедневно саперы обезвреживают сотни взрывоопасных предметов.

Авдеевка за время конфликта была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов на донецком направлении. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Как сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Авдеевки дает возможность приступить к восстановительным работам на Донецкой фильтровальной станции.