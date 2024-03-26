$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Под Авдеевкой начали разминирование окрестностей фильтровальной станции

Разминирование окрестностей Донецкой фильтровальной станции (ДФС) началось под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Под Авдеевкой начали разминирование окрестностей фильтровальной станции
© РИА Новости
"Наши саперы продолжают работы по разминированию Авдеевки и ее окрестностей. Сейчас идет разминирование в том числе окрестностей фильтровальной станции", - сказал Кимаковский.

В свою очередь, как сообщил ТАСС главный инженер ГУП ДНР "Вода Донбасса" Сергей Мокрый, именно минные заграждения по-прежнему не позволяют провести полноценный осмотр уцелевших в боях мощностей ДФС.

"Мы были там, но провели пока только предварительный визуальный осмотр, потому что там данная станция не разминирована. Мы прошлись по асфальту, не сходя никуда и не заходя внутрь помещений, потому что объект все-таки готовился к обороне, поэтому там минных заграждений полно", - добавил Мокрый.

Он уточнил, что, по предварительной оценке, техническая база станции получила серьезные повреждения, однако восстановлению подлежит. Оценить ущерб получится только после полного разминирования.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что саперы Южной группировки войск задействовали для разминирования города и окрестностей роботизированный комплекс "Уран". Ежедневно саперы обезвреживают сотни взрывоопасных предметов.

Авдеевка за время конфликта была превращена украинскими войсками в один из главных укрепрайонов на донецком направлении. 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Как сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Авдеевки дает возможность приступить к восстановительным работам на Донецкой фильтровальной станции.

Военные новости
Игорь Кимаковский
Денис Пушилин
Сергей Шойгу
Владимир Путин
Минобороны России