В Польше заявили о планах НАТО сбивать ракеты до пересечения границ альянса

НАТО рассмотрит возможность сбивать ракеты до пересечения ими границ стран альянса. Об этом Польши Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24.

© Lenta.ru

Шейна прокомментировал инцидент с якобы вхождением российской крылатой ракеты в воздушное пространство Польши. По его словам, в настоящий момент в рамках НАТО рассматриваются различные концепции реагирования на пролет ракет вблизи стран блока.

«В том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО», — отметил замглавы МИД Польши.

Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только с согласия властей Украины и с учетом возможных международных последствий.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о планах обсудить «ракетный инцидент» с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Также он рассказал о планируемом совещании в канцелярии премьер-министра Польши по этому вопросу.