Япония одобрила экспорт новейшего истребителя

Правительство Японии утвердило план продажи другим странам истребителей нового поколения, которые разрабатываются совместно с Италией и Великобританией. Об этом со ссылкой на заявление кабмина пишет The Associated Press (AP).

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По данным издания, кабинет министров Японии также одобрил пересмотр принципов передачи вооружений и технологий и разрешил продажу летального оружия совместного производства странам, не являющимся партнерами.

«Ожидается, что спорное решение разрешить международную продажу оружия станет частью усилий по наращиванию японской оружейной промышленности и усилению ее роли в глобальной безопасности», - говорится в статье.

Генсекретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что изменения необходимы, учитывая ситуацию с безопасностью.

«Чтобы разработать истребитель, отвечающий необходимым характеристикам, и не ставить под угрозу оборону Японии, необходимо передавать готовую продукцию в страны, отличные от стран-партнеров», - пояснил он.

При этом Ёсимаса Хаяси заверил, что Япония будет «продолжать придерживаться философии мирной нации».

Истребители, план продажи которых был утвержден, поступят на вооружение не раньше 2035 года, отмечает издание.

Перечень стран, куда разрешен экспорт, ограничен. В него входят только государства, которым Япония может передавать оборонные технологии и оборудование, поскольку те являются участниками международных соглашений и поэтому обязуются использовать их в соответствии с целями и принципами Устава ООН. В перечень вошли Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, ОАЭ, США, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Франция, Швеция. Экспорт в страны, где ведутся боевые действия, осуществляться не будет, пишет ТАСС.

Ранее МИД России уведомил Японию о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия. Причинами такого решения в МИД назвали «откровенно антироссийскую политику» властей страны и наращивание «Токио военной активности у дальневосточных рубежей» РФ. Соглашение прекратит свое действие 21 мая 2024 года.