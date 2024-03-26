Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по 370 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, в результате работы Российской армии все цели были уничтожены.

«Группировка войск "Центр" продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 370 выявленным целям ВСУ», — рассказал он агентству.

ВСУ потеряли 20 опорных пунктов, до 120 военнослужащих, 100 позиций полевой артиллерии, БМП Bradley, бронетранспортер, 7 автомобилей и 6 танков.

Ранее в ЛНР рассказали о потере обороноспособности ВСУ в районе Часова Яра. Украинские военные понесли значительные потери на донецком направлении.