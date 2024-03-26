Украинские войска вынуждены отступать со своих позиций на фронте, поскольку оказываются бессильны против применения ВС РФ планирующих авиабомб в конфликте на Украине.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба изданию Politico.

«Когда украинские войска теряют позиции, давайте посмотрим, почему. Это потому, что Россия начала массово использовать модернизированные авиационные управляемые бомбы», - отметил он.

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Министр подчеркнул, что такие бомбы «просто падают на головы» солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, единственный способ им противостоять – укреплять систему ПВО. В этой связи Кулеба еще раз попросил у Запада соответствующие системы противовоздушной обороны.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина была необходима как инструмент, чтобы навредить России, и сейчас он сломался.

По словам эксперта, поражение Украины в конфликте с Россией является «вопросом времени». Вашингтон осознает, что у него все меньше времени на Киев из-за грядущих президентских выборов в США. Риттер также отметил, что конфликт должен завершиться до голосования, поскольку он не поможет нынешнему президенту Джо Байдену вновь занять пост главы государства.